قبل مواجهة غانا.. أفشة يوجه رسالة نارية للاعبي منتخب مصر

وجه محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة نارية إلى لاعبي منتخب مصر، قبل مواجهة غانا، المقرر لها اليوم الخميس، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ونشر محمد مجدي أفشة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، رسالة قائلًا: كل اللي اتمناه أن رجالتنا بكرة يلعبوا لاسم منتخب مصر، كلنا معاكم يا رجالة.

وتابع : إن شاء الله بكرة كل الناس معاكم، الثقة فيكم ملهاش حدود، استمتع والعب واكسب وخليك فاكر محدش، شال الكاس ده زينا ولا قدنا، إن شاء الله المكسب على إيديكم يا رجالة مصر.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره غانا، في تمام الساعة العاشرة مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة القارية.