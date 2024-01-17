ينقصنا هذا الأمر| تصريحات صادمة من فيتوريا قبل لقاء غانا بأمم إفريقيا

كشف البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، عن صعوبة لقاء غانا غدا الخميس في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وقال فيتوريا، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن المنتخب المصري سيواجه منافسا قويا، لكن الفراعنة يعلمون جيدا ما يريدون من هذا اللقاء، وما يجب فعله، مؤكدا أن اللاعبين على قدر المسؤولية.

وأضاف "ما ينقصنا فقط القوة في الالتحامات والالتزام التكتيكي للتغلب على المشاكل التي ظهرت في لقاء موزمبيق، المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق وتتطلب بذل قصارى الجهد".

وتابع المدرب البرتغالي "قد يتم إجراء تعديلات على تشكيل منتخب مصر، والأمر هنا لا يرجع للأداء أو نتيجة مباراة موزمبيق، لكن وفقا لظروف كل منافس، فأي مباراة تختلف في تفاصيلها وظروفها".

وأشار إلى أن كأس الأمم الأفريقية صعبة وقوية لأن المنتخبات تتطور، موضحا أن منتخب مصر سيقاتل لتحقيق الفوز ولديه الثقة في تحقيق الانتصارات.

وأوضح المدرب أنه لا ينظر إلى تاريخ نتائج مباريات منتخب مصر وغانا لأنها أصبحت من الماضي، مشددا على أن مواجهة الغد ستكون مختلفة لأن الخصم لا يملك أي نقاط في المجموعة بعد خسارته من الرأس الأخضر.

وأتم قائلا "الخصم يمتلك لاعبين كبار وهو فريق محترم ومميز وستكون المباراة قوية وصعبة ومختلف، ونحن جاهزون بالطبع".

كان منتخب مصر تعادل مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى من المجموعة الثانية، بينما خسر المنتخب الغاني على يد الرأس الأخضر 0-1 في مفاجأة كبرى.