ناقد رياضي: منتخب مصر سيعاني أمام غانا بسبب السرعات العالية للهجوم

أكد عاطف عبد الواحد، الناقد الرياضي، أن منتخب مصر سيعاني في مباراة غدًا أمام غانا بسبب أن المنتخب الغاني يمتلك سرعات عالية على مستوى الهجوم، قائلا: "النسخة الماضية خسرنا المباراة الأولى أمام نيجيريا ولكن البطولة الحالية خسرنا من المنتخب الذي كان من المتوقع أن نحقق الفوز عليه".

مصر تمتلك هجوم ناري

وأوضح "عبدالواحد"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن منتخب موزمبيق له لاعب يلعب في أتلتيكو مدريد وهذا يعد تطور كبير للمنتخبات الأفريقية، مؤكدا أن مصر تمتلك نجوم ولكن على الورق ولابد أن يتحول ويترجم على الورق.

وتابع: مصر تمتلك هجوم ناري ولكن ما ظهر في مباراة موزمبيق هو عدم القدرة على صناعة الهجمات وليس هناك هوية للمنتخب في المباراة الأخيرة، موضحا أن قوة المحترفين المصريين يجب أن تظهر في الملعب، خاصة وأن المنتخب ظهر دون هوية واضحة، مؤكدا أن المنتخب يمتلك لاعبين أصحاب سرعة عالية ولابد أن يعتمد عليهم.