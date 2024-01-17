سيكون يومنا| تصريحات نارية لمهاجم غانا قبل مواجهة مصر بأمم إفريقيا

شدد جوردان آيو لاعب منتخب غانا على أن مواجهة مصر غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم 2023، لن تكون سهلة على الإطلاق.

وقال آيو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: "في المباراة الأولى لم نركز طوال اللقاء، المهم الآن لدينا فرصة للتحسن غدا، أؤمن بنا كثيرا وأعتقد أن الغد سيكون يومنا."

أضاف: "غدا ستكون مباراة صعبة، سنقاتل من أجل الخروج من هذا لاموقف الذي وضعنا أنفسنا فيه، نحن واثقون جدا أن الغد سيكون يوما أفضل."

وأشار: "من الواضح أن اللقاء ضد مصر سيكون صعبا، كفريق نحن مستعدون للتحدي وسنقدم كل ما لدينا ونقاتل لتحقيق الفوز