مدرب غانا يتحدى مصر ويكشف موقف نجم فريقه من المشاركة بالمباراة

قال كريس هيوتون، المدير الفني لمنتخب غانا لكرة القدم، إن فريقه مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية وحصد الانتصار أمام منتخب مصر الذي يملك أفضلية نسبية على حد وصفه قبل لقاء المنتخبين غدا الخميس.

ويلعب منتخب مصر ضد غانا غدا الخميس، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وأكد هيوتون في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن منتخب غانا ليس أمامه أي خيار سوى تحقيق الفوز على مصر بعد الخسارة أمام الرأس الأخضر بنتيجة 1-2 في الجولة الأولى.

وعن محاولة الاعتداء ضده في فندق الإقامة عقب لقاء الرأس الأخضر، قال مدرب غانا: "أشكر الجميع على ردود أفعالهم تجاه هذا الحادث لكنني أريد الحديث فقط عن مباراة مصر".

وعن جاهزية محمد قدوس نجم وست هام لخوض مباراة مصر، أكد هيوتون أنه سيتم تقييم الحالة البدنية والصحية للاعب لحسم مشاركته في اللقاء.

وأشاد مدرب غانا بأداء حارسه ريتشارد أفوري في لقاء الرأس الأخضر وتصديه لفرصتين محققتين موضحا أنه واثق في قدرات لاعبيه وحراس المرمى ويأمل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء مصر.

وأكد هيوتون أنه لا يفكر في أي أمور تخص مستقبله وكل تركيزه ينصب على مواجهة مصر.