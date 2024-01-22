رمضان 2024.. محمد النقلي يعلن موعد بدء تصوير "الأمير" لـ هاني سلامة|خاص

كشف المخرج محمد النقلي، عن موعد بدء تصوير مسلسله الجديد “الأمير” والمقرر أن يقوم بيطولته الفنان هاني سلامة.

وقال محمد النقلي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، “أواصل حاليًا وضع الرتوش النهائية على التحضيرات الخاصة بالعمل، حيث من المقرر أن نبدأ التصوير يوم الأربعاء المقبل، تمهيدا لعرضه خلال شهر رمضان القادم”.

مسلسل الأمير تدور أحداثه في إطار 30 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب هاني سلامة كل من سوسن بدر، وسلوي خطاب، حجاج عبد العظيم، ودنيا المصري، ومن إخراج محمد النقلي ومن تأليف أحمد صبحي.

ومن ناحية أخرى، يواصل هاني سلامة مسلسل “الذنب”، والمقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني.



ومسلسل “الذنب” مكون من 10 حلقات فقط، والقصة لـ شاهيناز الفقي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق، ويُشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم هاني سلامة، درة، ميرهان حسين، ماجد المصري، محمد القس، وآخرين.