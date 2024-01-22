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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان في حضنها.. مصرع سيدة وإصابة طفلها داخل توك توك دهسته ربع نقل

صدى البلد

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع المتهم المتسبب في مصرع سيدة  وإصابة طفل في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع توك توك في منشأة القناطر.

 

وكشفت التحقيقات، أن الحادث نتج بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن انحرافها وتصادمها بالتوك توك مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة طفل

 

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تلقى قسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفية ومصاب بمنشأة القناطر

 

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة سائق تسبب في انحراف الطاره ودخول السيارة في الاتجاه المعاكس واصطدامها بالتوك توك، مما أسفر عن مصرع السيدة وإصابة الطفل

 

جري نقل جثمان المتوفية إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة

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