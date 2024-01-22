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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتوبيس وسيارتين.. تفاصيل إصابة 14 شخصا في تصادم مروع على الطريق الإقليمي|صور

صدى البلد

 باشرت نيابة الجيزة التحقيق تحقيقات موسعة في حادث تصادم أتوبيس وسيارتين ميكروباص وملاكي أعلى الطريق الإقليمي بقرية غمازة الكبري بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

 

وكشفت المعاينة الأولية اصطدام أتوبيس وسيارتين ميكروباص وملاكي نتج عن الحادث إصابة 14 شخصا وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

 

وكشفت التحقيقات، أن تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي مع حافلة ركاب (أتوبيس)، نتيجة انحراف عجلة القيادة من يد أحد السائقين، مما أسفر عن إصابة 14 شخصا وتم نقلهم للمستشفى

 

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بالاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة.

 

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق الإقليمي بقرية غمازة الكبري بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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