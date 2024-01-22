تفاصيل الانتشار الأمني أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين.. فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس إزالة إشغالات من أمام منزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وشنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الجيزة حملة إشغالات موسعة في شارع أحمد عرابي بالمهندسين، حيث قامت الحملة برفع إشغالات من الشارع ومن بينهما إشغالات أمام منزل مرتضى منصور

ورصدت كاميرا صدى البلد الحملة الأمنية التي شنتها أجهزة الأمن أمام منزل مرتضى منصور، حيث تم رفع المخالفات والإشغالات في شارع أحمد عرابي، ومن بينها بعض الإشغالات أمام منزل مرتضى منصور.

واستكملت الأجهزة المختصة في الجيزة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة أعمال رفع الإشغالات في المهندسين بشارع أحمد عرابي، حيث تم رفع الصدادات الحديدية بالكامل من أمام مكتب مرتضى منصور، وأيضا الإشغالات المتواجدة على الرصيف وجاري استكمال الحملات الأمنية.

وأشارت مصادر أمنية إلى وضع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق 4 أحواض زرع ضخمة أمام منزله على الرصيف العام مما تعد إشغالات للطريق العام، ويتولَّى موظفو حي العجوز تنفيذ إزالة الإشغالات بتأمين من قوة من قسم شرطة العجوزة.

وتمركزت حول منزل مرتضى منصور قوات أمنية وسيارات شرطة لحين الانتهاء من تنفيذ قرار الإزالة.