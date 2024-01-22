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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أوهمها بالحب وسلب عذريتها.. مفاجأة في جريمة دكتور التجميل وشقيقة زوجته

صدى البلد

قال محامي الفتاة القاصر ضحية طبيب التجميل زوج شقيقتها المتهم بهتك عرضها في منطقة الحصري باكتوبر أن تقرير الطب الشرعي أثبت عدم عذرية الفتاة وأكد إدانة المتهم وكان هذا هو سبب إحالته للجنايات.

 

كما تبين أن تقرير الطب الشرعي أثبت مواقعة المتهم للفتاة عدة مرات تحت تهديد السلاح وبالإكراه.

 

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، نظر محاكمة طبيب تجميل متورط في هتك عرض شقيقة زوجته القاصر معاشرتها، في منطقة أكتوبر.

 

و شهدت الجلسة تغيب المتهم الهارب، ومن المقرر ان يتم الحكم عليه غيابيًا اليوم.

 

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ضحية زوج شقيقتها طبيب التجميل تصل لمحكمة الجيزة

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بحبك أكتر من أختك.. دكتور يفقد شقيقة زوجته عذريتها ..والفتاة تعترف: برضايا

كانت وصلت الفتاة القاصر ضحية التعدي جنسيًا من زوج شقيقتها طبيب التجميل، منذ قليل، برفقة والداتها ومحاميه إلى محكمة جنايات الجيزة؛ لنظر أولى جلسات المحاكمة. ويواجه المتهم عقوبة التعدي على شقيقة زوجته "القاصر" ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

 

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي الجهات المختصة بأكتوبر، بلاغًا من إحدى السيدات، يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" البالغة من العمر 15 عامًا، للتعدي على يد زوج ابنتها الكبرى "م. س. م" (مشكو فى حقه)، وذلك بقيامه بالتعدي على المجني عليها أكثر من مرة أثناء إقامتها مع شقيقتها بمنطقة هرم سيتى وبمنطقة الحصري.

 

وتبين من التحقيقات أن المتهم قام بإقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، واصطحبها إلى شقة خاصة به، وتعدى عليها مرة أخرى لمدة أربعة أيام، وعاشرها معاشرة الأزواج وفض بكارتها بعد إيهامها بالحب.

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