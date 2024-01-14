بحبك أكتر من أختك.. دكتور يفقد شقيقة زوجته عذريتها ..والفتاة تعترف: برضايا

طبيب تجميل ثلاثيني حسن المظهر لبق الحديث يعامل شقيقة زوجته المراهقة بكل ود وأخوة وكان الجميع فرحين لتلك العلاقة بين الابنة الصغرى وزوج الاخت الكبرى فاعتبروه بمثابة شقيق لها خاصة مع عدم وجود أشقاء ذكور لها.

كطبيعة الاخت الصغرى تعتبر الاقامة لدى شقيقتها المتزوجة نوع من النزهة توجهت الفتاة المراهقة واقامت بشقة أختها الكبرى لمدة شهر كامل كان خلالها زوج اختها يدللها ويعاملها برفاهية شديدة حيث اعتاد اصطحابها في نزهات والمولات المجاورة لمنطقة هرم سيتي التي يوجد بها منزل شقيقتها حتى اعتادت على تلك الحياة وكانت لا ترغب في العودة لمنزل اسرتها.

سلبها أعز ما تملك

خلال نزهاتهم المتعددة وسهراتهم المتكررة في المنزل استغل زوج الاخت سن المراهقة لشقيقة زوجته ولعب على عواطفها ومشاعرها وحولها من الاخوة للحب والرغبة ونصب حولها الفخ لتسقط في حبه وجعلها شريكة له في خيانة زوجته وشقيقتها، تحول الحب البرئ من الفتاة الصغيرة الى علاقة محرمة عندما سيطر زوج شقيقتها عليها وأوهمها بأنه يحبها أكثر من أختها وان ما يفعلانه ليس خاطئا وبدافع الحب حتى سقطا في بئر الرذيلة وسلبها أعز ما تملك على سرير أختها حيث فض غشاء بكارتها وعاشرها معاشرة الأزواج.

كان الزوج الخائن ينتظر خلود زوجته للنوم وبتسلل الى غرفة شقيقتها لقضاء سهرة حمراء حتى كادت زوجته في احدى المرات ان تكشف أمره وعندما شعر بشك زوجته في تصرفاته استأجر شقة لشقيقتها واصطحبها اليها عدة مرات لممارسة الحرام سويا حتى اكتشفت أمها الأمر وصرحتها الفتاة الصغيرة بعلاقتها الآثمة مع زوجة شقيقتها.

خيانة دكتور تجميل

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن سيدة "ا. ح. ا" 44 سنة، تقدمت ببلاغ يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" ذات 15 سنة، للاغتصاب على يد زوج ابنتها الكبرى، "مصطفى. س. م" دكتور تجميل 33 سنة وهو زوج ابنة الأولى، وذلك لقيامه بإقناع الثانية، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة أثناء إقامتها معهم بمنطقة هرم سيتي والحصري، بحسب أقوال الأم.

وبينت التحقيقات مع الطفلة، أن المتهم قام بمعاشرة الطفلة معاشرة الأزواج عدة مرات وفض غشاء البكارة داخل الشقة بمنطقة هرم سيتي، ويوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، قام بإقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وصحبتها لشقة - حصري لمدة أربعة أيام وقام بمعاشرتها معاشرته الأزواج مرة أخرى.

وقالت الطفلة في تحقيقات النيابة العامة، إن شقيقتها استضافتها شهرا بسكنها في منطقة هرم سيتي، مشيرة إلى أن زوج شقيقتها أقنعها بمعاشرتها معاشرة الأزواج عدة مرات "كله كان برضايا".

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وعرض الطفلة على الطب الشرعي للكشف عليها وورد تقرير الطب الشرعي بفقدان الفتاة لغشاء بكارتها نتيجة معاشرتها عدة مرات وبناء عليه قررت النيابة العامة احالة الدكتور المتهم الى المحاكمة الجنائية وحددت جلسة 22 يناير الجاري لمحاكمته بمواقعة قاصر.