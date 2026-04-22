القاهرة السينمائي يواصل تعاونه مع سوق كان ومهرجان سيتجيس في مبادرة “Fantastic 7”

يسعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الإعلان عن استمرار تعاونه في مبادرة "فانتاستيك 7" (Fantastic 7)، وهي جهد مشترك بين سوق الفيلم التابع لمهرجان كان السينمائي (Marché du Film) ومهرجان سيتجيس السينمائي الدولي بكتالونيا (Sitges)، بهدف دعم وترويج مشاريع أفلام النوع على مستوى العالم. حيث اختار مهرجان القاهرة هذا العام مشروع فيلم "أبيض وأسود وألوان" للمخرجة راندا علي لتمثيله في هذا الحدث المهم.

ويأتي هذا الاختيار لكون المشروع يقدم تطورًا لسينما النوع في المنطقة العربية، حيث يدمج رحلة النضوج مع عناصر الغموض، معتمدًا على أدوات الواقعية السحرية والتوتر النفسي، مما يبرز قوة بنيته السردية المبتكرة.



وتعتمد المبادرة سنويًّا على اختيار سبعة مهرجانات سينمائية دولية لترشيح مشروع فيلم ينتمي لأفلام النوع، ليتم عرضه في مدينة كان خلال فعاليات سوق الفيلم. ويحظى صناع هذه المشاريع بفرصة استثنائية لتقديم أعمالهم في جلسة عرض مباشرة أمام نخبة من المستثمرين والموزعين ووكلاء المبيعات، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع أهم خبراء الصناعة العالميين لتوفير الدعم اللازم وخروج هذه المشاريع إلى النور.

وقد أعلنت اليوم صفحة سوق الفيلم في كان التشكيلة المميزة لمبادرة Fantastic 7 لعام 2026، والتي تضم سبعة مهرجانات سينمائية عالمية رائدة؛ وهي: مهرجان سيتجيس السينمائي الدولي بكتالونيا (SITGES)، مهرجان بوتشون الدولي لأفلام الخيال (BIFAN)، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (CIFF)، مهرجان غوادالاخارا السينمائي الدولي (FICG)، مهرجان هونغ كونغ السينمائي الدولي (HKIFF)، مهرجان ساوث باي ساوث واست السينمائي والتلفزيوني (SXSW)، ومهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي (PÖFF).



وأشار الإعلان إلى أن اختيارات هذا العام تغوص في عوالم التحولات المثيرة للاضطراب، وتشمل موضوعات متنوعة من الاختفاءات الغامضة وتجارب النجاة في عوالم ما بعد الكارثة، إلى الفوضى والطوائف والظواهر الخارقة. وستقام جلسة العرض المباشرة لهذه المشاريع في مدينة كان يوم 17 مايو في قاعة (Palais K) الساعة 12:00 ظهرًا.



وصرّح الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلًا: "نحن فخورون بوجودنا في هذا المحفل العالمي. إن دعم المواهب الشابة ومشاريعهم المبتكرة يمثل جوهر رؤيتنا في المهرجان، وفيلم 'أبيض وأسود وألوان' يعبر عن رؤية فنية فريدة تستحق الوصول إلى آفاق دولية رحبة. إيماننا بقدرات صناع الأفلام العرب يدفعنا دائمًا لتوفير منصات تمكنهم من مقابلة الفاعلين الأساسيين في الصناعة السينمائية العالمية، وهو ما يحقق أهدافنا في دعم الإبداع ودفعه نحو التميز".





ويعد ملتقى القاهرة السينمائي اليوم وجهة موثوقة يقصدها كافة المهتمين بالسينما العربية؛ فخلال الخمسة عشر عامًا الماضية، نجح الملتقى في تقديم مجموعة من أهم الأفلام التي عرضت في كبرى المهرجانات العالمية وحصدت جوائز مرموقة. ويعكس هذا النجاح دقة اختيارات المهرجان وقدرته على استشراف المواهب التي تضع بصمة واضحة في السينما المعاصرة، مما جعل أنظار خبراء الصناعة تتجه دائمًا نحو المشاريع التي يدعمها المهرجان.



يقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًّا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويصنف كأحد أعرق الفعاليات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويتميز بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة المسجل ضمن الفئة الأولى (A) في الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF). ويمثل المهرجان منصة رئيسية لدعم وتقييم صناعة السينما دوليًّا، ويوفر مساحة حيوية لتلاقي الثقافات وتبادل الخبرات السينمائية.

