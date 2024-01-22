ضحية زوج شقيقتها طبيب التجميل تصل لمحكمة الجيزة

وصلت الفتاة ضحية زوج شقيقتها طبيب التجميل لها، منذ قليل، إلى محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة؛ لنظر أولى جلسات المحاكمة الطبيب المتهم.

وحضرت الفتاة القاصر برفقة والدتها ومحاميها قبل بدء الجلسة حيث يواجه المتهم عقوبة التعدي على شقيقة زوجته "القاصر" ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي الجهات المختصة بأكتوبر، بلاغًا من إحدى السيدات، يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" البالغة من العمر 15 عامًا، للتعدي على يد زوج ابنتها الكبرى "م. س. م" (مشكو فى حقه)، وذلك بقيامه بالتعدي على المجني عليها أكثر من مرة أثناء إقامتها مع شقيقتها بمنطقة هرم سيتى وبمنطقة الحصري.

وتبين من التحقيقات أن المتهم قام بإقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، واصطحبها إلى شقة خاصة به، وتعدى عليها مرة أخرى لمدة أربعة أيام، وعاشرها معاشرة الأزواج وفض بكارتها بعد إيهامها بالحب.