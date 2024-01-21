دكتور تجميل في القفص لانتهاك عذرية شقيقة زوجته.. والضحية: كان بمزاجي

تنظر غدا الاثنين محكمة جنايات جنوب الجيزة أولى جلسات محاكمة دكتور تجميل متهم باغتـ.صاب شقيقة زوجته القاصر ومعاشرتها معاشرة الأزواج وفض بكارتها بعد ايهامها بالحب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن سيدة "ا. ح. ا" 44 سنة، تقدمت ببلاغ يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" ذات 15 سنة، للاغتصاب على يد زوج ابنتها الكبرى، "مصطفى. س. م" دكتور تجميل 33 سنة وهو زوج ابنة الأولى، لقيامه بإقناع الثانية، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة أثناء إقامتها معهم بمنطقة هرم سيتي والحصري، حسب أقوال الأم.

وبينت التحقيقات مع الطفلة، أن المتهم قام بمعاشرة الطفلة معاشرة الأزواج عدة مرات وفض غشاء البكارة داخل الشقة بمنطقة هرم سيتي، ويوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، قام بإقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وصحبتها لشقة - الحصري لمدة أربعة أيام وقام بمعاشرتها معاشرته الأزواج مرة أخرى.

وقالت الطفلة في تحقيقات النيابة العامة، إن شقيقتها استضافتها شهرا بسكنها في منطقة هرم سيتي، مشيرة إلى أن زوج شقيقتها أقنعها بمعاشرتها معاشرة الأزواج عدة مرات مضيفة :"كله كان برضايا وبمزاجي".

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وعرض الطفلة على الطب الشرعي للكشف عليها وورد تقرير الطب الشرعي بفقدان الفتاة لغشاء بكارتها نتيجة معاشرتها عدة مرات وبناء عليه قررت النيابة العامة احالة الدكتور المتهم الى المحاكمة الجنائية وحددت جلسة 22 يناير الجاري لمحاكمته بمواقعة قاصر.