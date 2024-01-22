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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضمن حياة كريمة..

العمل: بدء برنامج تدريبي مجاني في مجال التفصيل والخياطة لفتيات الوادى الجديد

صدى البلد

قالت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ،  افتتحت الدورة التدريبية المجانية علي مهنة التفصيل والخياطة لعدد 12 للفتيات ، بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية ، وذلك  بقرى اللواء صبيح بمركز الفرافرة ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 -2024 ، والتى تنفذها المديرية بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة لخدمة الشباب من الجنسين لتدريبهم وتنمية مهاراتهم على المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة من أبناء المحافظة والمقيمين فيها ، والاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع ..

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل طبقا لحالة كل محافظة ، والتعاون مع الجهات المتخصصة من أجل توفير عمالة فنية مدربة قادرة على المنافسة من خلال تنمية قدراتهم واكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل ، وأضاف مدير المديرية أنه تسعى المديرية لتوفير برامج تدريبية على مهن مستحدثة للشباب داخل قرى المحافظة ، حيث استكملت الدورات التدريبية للشباب والفتيات بوحدة التدريب المتنقلة داخل قرى المحافظة والتى تنتقل من قرية لأخرى لتدريب الشباب على 3 مهن  وهى السباكة الصحية ، و التفصيل والحياكة ، وكهرباء التوصيلات ، والتى تعمل بنظام الساعات التدريبية المعتمدة ، ويحصل المتدربين فى نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازهم للدورة تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى ..

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