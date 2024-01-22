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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي السعودي يمنح شركتين ترخيص مزاولة نشاط خدمات المدفوعات

البنك المركزي السعودي
البنك المركزي السعودي

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما), الترخيص لشركة "نت ويرك انترناشيونال العربية" لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات عبر نقاط البيع، وشركة "برّاق" لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات عبر المحفظة الإلكترونية.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فإنه بإضافة هذين الترخيصين، يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات 27 شركة في المملكة.


ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع المدفوعات، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية. كذلك تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وأكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

ساما البنك المركزي خدمات المدفوعات المحفظة الالكترونية نت ويرك انترناشيونال

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