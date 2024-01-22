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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصندوق السيادي السعودي يتلقى طلبات بأكثر من 20 مليار دولار لبيع سندات

صندوق الاستثمارات
صندوق الاستثمارات العامة

تلقى "صندوق الاستثمارات العامة" في السعودية، طلبات شراء بأكثر من 20 مليار دولار لبيع سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح أُعلن عنها يوم الاثنين، وفق ما أفادت خدمة "آي إف آر" لأسواق رأس المال.

ووفق وثيقة مصرفية نشرتها "رويترز"، حدد الصندوق سعراً استرشادياً أولياً للسندات لأجل 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة عند 150 و175 و235 نقطة أساس، على التوالي.

وسيتولى كل من "سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال" و"جي بي مورغان" مهمة التنسيق العالمي لطرح السندات، وفقاً للوثيقة، ومن المتوقع الإعلان عن الحجم النهائي لبيع السندات في وقت لاحق من يوم الاثنين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت المملكة عملية لبيع سندات على ثلاث شرائح بقيمة 12 مليار دولار. وأتم الصندوق في أكتوب الماضي إصدار صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار. وجذب الإصداران طلباً قوياً.

وجمع الصندوق، الذي بلغ حجم الأصول التي يديرها حتى 30 سبتمبر الماضي 718.04 مليار دولار، عشرات المليارات لتمويل برنامج استثماري ضخم لتوفير صناعات وفرص عمل جديدة من خلال التوسع في الداخل والخارج من خلال عدد كبير من الاستثمارات والمشاريع المشتركة بالإضافة إلى طرق أبواب سوق الدين.

السعودية صندوق الاستثمارات العامة سندات رأس المال وثيقة مصرفية الصندوق

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