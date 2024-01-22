صحة كفر الشيخ: الكشف على 966 مواطنا في قافلة طبية بمركز الحامول

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية على مدار اليومين الماضيين في قرية أبوسكين بمركز الحامول، أسفرت عن الكشف على 966 شخصا وصرف العلاج بالمجان ضمن "حياة كريمة".



وقال وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتور محمد شقوير - فى بيان اليوم - إن القافلة ضمت 11 عيادة في مختلف التخصصات، فضلا عن إجراء 134 تحليلا طبيا ، وتم تقديم الندوات التثقيف والإرشاد الصحي لعدد 534 مواطنا.



وفي إطار استدامة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، أشار شقوير إلى أنه جري الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لعدد 60 مواطنا خلال القافلة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التقارير الطبية لـ 11 مريضا، وتحويل 6 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

