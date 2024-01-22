عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة كفر الشيخ: الكشف على 966 مواطنا في قافلة طبية بمركز الحامول

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية على مدار اليومين الماضيين في قرية أبوسكين بمركز الحامول، أسفرت عن الكشف على 966 شخصا وصرف العلاج بالمجان ضمن "حياة كريمة".


وقال وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتور محمد شقوير - فى بيان اليوم - إن القافلة ضمت 11 عيادة في مختلف التخصصات، فضلا عن إجراء 134 تحليلا طبيا ، وتم تقديم الندوات التثقيف والإرشاد الصحي لعدد 534 مواطنا.


وفي إطار استدامة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، أشار شقوير إلى أنه جري الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لعدد 60 مواطنا خلال القافلة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التقارير الطبية لـ 11 مريضا، وتحويل 6 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

التشكيل المتوقع لمصر أمام الرأس الأخضر.. استبعاد النني ومفاجأة بشأن بديل صلاح

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

تطور في شائعة مثيرة تمسّ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بـ منشور قاطع من عباس شومان

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

بعد قراءة الفاتحة.. موعد خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات: 6.2 مليار دولار صادرات مصر الرقمية فى 2023

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يعمل على تعطيل مساعي بايدن في غزة

احتيال وتجسس.. حماس تحذر من صفحة مزورة تطلب تبرعات باسم الحركة |تفاصيل

الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع نطاق عملياته في خان يونس بقطاع غزة

للمرة العاشرة.. انقطاع خدمات الاتصالات بشكل كامل عن قطاع غزة

الكنيست يرفض اقتراح حجب الثقة عن حكومة نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول دقيق الذرة؟

سهلة جدا.. طريقة عمل كيكة البرتقال في الخلاط

بيع أسنان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق في مزاد علني.. تفاصيل وصور

كإنها بنتها.. صور إلهام شاهين مع ابنة شقيقتها| شاهد

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ