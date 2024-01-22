بيان عاجل من حركة الجهاد الفلسطينية بشأن مفاوضات تبادل الأسرى

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، إن إطالة أمد الحرب على قطاع غزة محاولة إسرائيلية لاستنزاف قدراتنا.

وأوضحت حركة الجهاد الإسلامي، أنه “لا حديث في هذه الفترة عن أي مفاوضات أو صفقات تبادل للأسري”.

وفي وقت سابق من اليوم، أخبر رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، عائلات الرهائن المحتجزين في غزة أن حماس لم تقدم اقتراحا ملموسا لإبرام صفقة الإفراج؛ لكن هناك مبادرة من "جانبنا ".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل": قال نتنياهو إنه "على الرغم مما يقوله الناس، لا يوجد مقترح حقيقي لحماس،، هذا ليس صحيحا".

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل قدمت "مبادرتها" الخاصة ولكنها لن تخوض في التفاصيل.