عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البنك الزراعي: نقدم قروضا ميسرة للريفيات لزيادة الإنتاج وعمل مشروعات.. فيديو

علاء فاروق
علاء فاروق

أكد علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري،  أن البنك يدعم المزارع دعما كاملا، إضافة إلى الخدمات التي يقدمها البنك للمزارعين في القرى.

txt

رئيس البنك الزراعي: القروض المقدمة مدعومة بـ 5% من الدولة.. فيديو

txt

البنك الزراعي المصري: نتواجد في أغلب قرى الريف.. فيديو

وأضاف علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الدعم الذي يقدمه البنك للمزاع يأتي إيمانا منه بدعم العملاء في القرى ضمن خطة واستراتيجية الدولة لتنمية موارد الدولة المالية في قطاع الزراعة.


وأشار: "هناك حملات شمول مالي تجوب المحافظات لاستهداف السيدات الريفيات ودخولهن ضمن عملاء الجهاز المصرفي"، موضحا: "نقدم قروضا ميسرة للريفيات لبدء مشروعها وتشجيع العمل من أجل زيادة الإنتاج".

 

وأوضح: "تم تعيين 4500 موظف جديد من أهالي الريف المصري، لأن الموظف يتعامل مع أهله في الريف ويعرف ثقافتهم"، موضحا: "كان من المهم عودة الثقة للبنك الزراعي بعدما كان فقد المصداقية مع العملاء".

 

 

رئيس البنك الزراعى رئيس البنك الزراعي المصري علاء فاروق البنك الزراعي المصري الإعلامية عزة مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

التشكيل المتوقع لمصر أمام الرأس الأخضر.. استبعاد النني ومفاجأة بشأن بديل صلاح

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

بعد قراءة الفاتحة.. موعد خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال

ترشيحاتنا

جماعات إرهابية.. إيران تكشف تفاصيل الهجوم على إقليم كردستان العراق

لأول مرة .. نتنياهو يعلن سبب رفض إسرائيل وقف الحرب علي غزة

قيادي في حماس: نصف مليون فلسطيني في شمال غزة يواجهون خطر الموت جوعا

قطر بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الصين في أمم آسيا

قرار عاجل لـ وزير العدل بإنشاء عدد من المحاكم والنيابات في الفرافرة

تنسيق عربي أوروبي لحل الدولتين.. الاعلان عن مؤتمر سلام خاص بالشرق الأوسط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرب الماء.. أسرار تحل مشكلة ثبات طول شعر

بالبجامة.. زينة بإطلالة منزلية تشعل السوشيال ميديا| شاهد

عرضوها في الكنيست.. فيديو يظهر سرقة آثار من غزة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول دقيق الذرة؟

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ