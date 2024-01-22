البنك الزراعي: نقدم قروضا ميسرة للريفيات لزيادة الإنتاج وعمل مشروعات.. فيديو

أكد علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك يدعم المزارع دعما كاملا، إضافة إلى الخدمات التي يقدمها البنك للمزارعين في القرى.

وأضاف علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الدعم الذي يقدمه البنك للمزاع يأتي إيمانا منه بدعم العملاء في القرى ضمن خطة واستراتيجية الدولة لتنمية موارد الدولة المالية في قطاع الزراعة.



وأشار: "هناك حملات شمول مالي تجوب المحافظات لاستهداف السيدات الريفيات ودخولهن ضمن عملاء الجهاز المصرفي"، موضحا: "نقدم قروضا ميسرة للريفيات لبدء مشروعها وتشجيع العمل من أجل زيادة الإنتاج".

وأوضح: "تم تعيين 4500 موظف جديد من أهالي الريف المصري، لأن الموظف يتعامل مع أهله في الريف ويعرف ثقافتهم"، موضحا: "كان من المهم عودة الثقة للبنك الزراعي بعدما كان فقد المصداقية مع العملاء".