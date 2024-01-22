البنك الزراعي المصري: نتواجد في أغلب قرى الريف.. فيديو

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك الزراعي المصري موجود في أغلب قرى الريف المصري.

وأضاف علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "كان هناك استراتيجية واضحة تم وضعها، وهي الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدعم الكامل للمزارع والفلاح".

أشار علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري،: "حرصنا على التواجد داخل السوق نفسه، ومع المواطن والفلاحين، ومع المصانع والمشروعات، وتم العمل على العديد من المحاور أهما توفير احتياجات العميل".

أوضح علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري،: "القروض الزراعية هي قروض مدعمة بـ 5% من الدولة، لذلك كان من المهم أن يذهب الدعم لمستحقيه".