رئيس البنك الزراعي: القروض المقدمة مدعومة بـ 5% من الدولة.. فيديو

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن القروض الزراعية هي قروض مدعمة بـ 5% من الدولة.

وأضاف فاروق، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "كان من المهم أن يذهب الدعم لمستحقيه"، لافتا: "نتعامل ببساطة مع المزارعين ونستطيع الوصول إليهم".

وأشار: "تم تعيين 4500 موظف جديد من أهالي الريف المصري، لأن الموظف يتعامل مع أهله في الريف ويعرف ثقافتهم"، موضحا: "كان من المهم عودة الثقة للبنك الزراعي بعدما كان فقد المصداقية مع العملاء".

وأوضح علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري،: "حرصنا على التكيف مع الظروف الاقتصادية، وتقديم دعم للعميل على أكمل وجه".