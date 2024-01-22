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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس البنك الزراعي: القروض المقدمة مدعومة بـ 5% من الدولة.. فيديو

علاء فاروق
علاء فاروق

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن القروض الزراعية هي قروض مدعمة بـ 5% من الدولة.

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وأضاف فاروق، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "كان من المهم أن يذهب الدعم لمستحقيه"، لافتا: "نتعامل ببساطة مع المزارعين ونستطيع الوصول إليهم".

وأشار: "تم تعيين 4500 موظف جديد من أهالي الريف المصري، لأن الموظف يتعامل مع أهله في الريف ويعرف ثقافتهم"، موضحا: "كان من المهم عودة الثقة للبنك الزراعي بعدما كان فقد المصداقية مع العملاء".

وأوضح علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري،: "حرصنا على التكيف مع الظروف الاقتصادية، وتقديم دعم للعميل على أكمل وجه".

رئيس البنك الزراعي المصري البنك الزراعي المصري الإعلامية عزة مصطفى الظروف الاقتصادية الريف المصري صالة التحرير

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