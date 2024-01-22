جماعات إرهابية.. إيران تكشف تفاصيل الهجوم على إقليم كردستان العراق

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إنه على الرغم من العلاقات الجيدة التي تتمتع بها إيران مع منطقة شمال العراق "إقليم كردستان"، إلا أنه في السنوات الأخيرة تم توجيه التهديدات ضد مواطني إيران من هذه المنطقة.

وأضاف “كنعاني”، في مؤتمر صحفي اليوم، الإثنين، تعليقا على الهجمات الإيرانية الأخيرة على أربيل، أنه من الطبيعي أن لا يمكن لـ إيران أن تظل غير مبالية بضمان أمنها القومي، وهذا الموضوع خط أحمر للحكومة الإيرانية والقوات المسلحة.

وأشار المتحدث باسم خارجية الإيرانية، إلى أن إيران أكبر مدافع عن سيادة العراق الوطنية واستقراره وأمنه وداعم لوحدة أراضيه، موضحا "لقد أثبتنا التزامنا بالسيادة الوطنية والإقليمية للعراق خلال سنوات عديدة".

ونوه بأن الهجمات التي قامت بها إيران ضد مقر الموساد في أربيل، يأتي في إطار التعامل مع منتهكي الأمن القومي الإيراني، ولم يكن إجراءً ضد العراق وأمنه وسيادته.

وتابع "قد وجهت إيران مرارا التحذيرات اللازمة للسلطات العراقية، واعلنت أن ضمان الأمن القومي الإيراني هو خطنا الأحمر".

وصرح بأن تجمع بعض الجماعات الإرهابية للعمل ضد الأمن القومي الإيراني في منطقة شمال العراق، أمر غير مقبول، ونحن نصر دائما على توفير أمن العراق حكومة وشعبا والتنسيق والتعاون مع جيش هذا البلد لضمان أمن العراق.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، على التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين البلدين لضمان الأمن القومي لإيران والعراق.