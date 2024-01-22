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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تتحرك بعد مقتل أمريكي من أصل فلسطيني بالضفة الغربية

أمريكا
أمريكا

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن أسفها الشديد لمقتل فتى أمريكي من أصل فلسطيني عمره 17 عامًا في الضفة الغربية.

وقالت الخارجية الأمريكية: “نطالب بتحقيق فوري لتحديد ملابسات مقتل الفتى الأمريكي من أصل فلسطيني والمحاسبة عليها”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الاثنين (25) فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني عن أمله في فرض عقوبات ضد المستوطنين مرتكبي أعمال العنف في الضفة الغربية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال سيجورني إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفض حل الدولتين مثيرة للقلق.

الخارجية الأمريكية أمريكا فلسطين الضفة الغربية

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