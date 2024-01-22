وثيقة غير معلنة.. الاتحاد الأوروبي يخطط لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب على غزة

كشفت صحيفة تلبجراف البريطانية عن وثيقة داخلية أوروبية يخطط فيها الاتحاد الأوروبي لتجاوز الاحتلال والبدء في محادثات لاحلال السلام دون التشاور مع إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد سيمضي قدما في محادثات سلام لإنهاء الحرب في غزة دون مشاركة إسرائيل.

وقالت الصحيفة ان خطة السلام الأوروبية تقول إنه لا يمكن افتراض أن الإسرائيليين والفلسطينيين سيشاركون بمفاوضات قريبا.

ياتي ذلك فيما ذكر القيادي في حركة حماس أسامة حمدان ان العدو يرتكب مجازر في خان يونس ضمن عدوانه المتواصل على غزة.

واعتبر حمدان أن عملية طوفان الأقصى كانت خطوة ضرورية لمواجهة ما يحاك لتصفية القضية الفلسطينية

وأكد أسامة حمدان أن أكثر من نصف مليون نسمة من شعبنا في شمال قطاع غزة يواجهون خطر الموت جوعا، واضطروا لطحن علف الحيوانات مع انعدام الدقيق والأغذية.

وحمل حمدان الحكومة الإسرائيلية وإدارة بايدن المسؤولية عن المجازر التي يتعرض لها أهالي غزة، داعيا المنظمات الدولية إلى إعلان شمال غزة منطقة مجاعة.