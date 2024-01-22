عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وثيقة غير معلنة.. الاتحاد الأوروبي يخطط لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب على غزة

مظاهرة أوروبية لمقاطعة
مظاهرة أوروبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية

كشفت صحيفة تلبجراف البريطانية عن وثيقة داخلية أوروبية يخطط فيها الاتحاد الأوروبي لتجاوز الاحتلال والبدء في محادثات لاحلال السلام دون التشاور مع إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن  الاتحاد سيمضي قدما في محادثات سلام لإنهاء الحرب في غزة دون مشاركة إسرائيل.

وقالت الصحيفة ان خطة السلام الأوروبية تقول إنه لا يمكن افتراض أن الإسرائيليين والفلسطينيين سيشاركون بمفاوضات قريبا.

ياتي ذلك فيما ذكر القيادي في حركة حماس أسامة حمدان ان العدو يرتكب مجازر في خان يونس ضمن عدوانه المتواصل على غزة.

واعتبر حمدان أن عملية طوفان الأقصى كانت خطوة ضرورية لمواجهة ما يحاك لتصفية القضية الفلسطينية

وأكد أسامة حمدان أن أكثر من نصف مليون نسمة من شعبنا في شمال قطاع غزة يواجهون خطر الموت جوعا، واضطروا لطحن علف الحيوانات مع انعدام الدقيق والأغذية.

وحمل حمدان الحكومة الإسرائيلية وإدارة بايدن المسؤولية عن المجازر التي يتعرض لها أهالي غزة، داعيا المنظمات الدولية إلى إعلان شمال غزة منطقة مجاعة.

اتحاد الأوروبى إسرائيليين الإتحاد الأوروب الاحتلال الاتحاد الأوروبي الإسرائيليين والفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

موضوعات متعلقة

قيادي في حماس: نصف مليون فلسطيني في شمال غزة يواجهون خطر الموت جوعا

صدمة أوروبية من خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين إلى جزيرة صناعية

رقم كارثي.. ارتفاع عدد شهداء ومفقودي غزة لـ 32 ألف شخص

جيش الاحتلال يكشف هوية قتلاه الثلاثة على يد المقاومة الفلسطينية

دولة أوروبية تفضح بلدين في الاتحاد لا تريدان معاقبة المستوطنين بالضفة

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يعمل على تعطيل مساعي بايدن في غزة

صدمة في وول ستريت.. مصادر تكشف عن ضربة قادمة لبايدن لصالح ترامب

لتخفيف معاناتهم.. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم دفعة مساعدات لأهالي غزة

ترشيحاتنا

بعد اقتحام مستشفيات خان يونس.. البيت الأبيض: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها

تأهل نيجيريا لدور الـ 16 بأمم إفريقيا بالفوز على غينيا بيساو بهدف

جزيرة في البحر.. رد ناري من أحمد موسى على مقترح إسرائيل لتهجير الفلسطينيين

المجر تقف كالشوكة في الحلق لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي |ماذا يحدث؟

إسرائيل تحذر من حرب وشيكة في لبنان

هيئة الاستعلامات: مزاعم إسرائيل عن تهريب أسلحة لغزة عبر الأراضي المصرية باطلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في JoyAward| شاهد

بسبب قط.. 300 ألف شخص طالبوا بطرد سائق روسي |فيديو

تحذير .. أطعمة غير متوقعة تسبب الإجهاض

مفيش حاجة جايبة نتيجة.. أسرار تحل مشكلة ثبات طول شعر

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ