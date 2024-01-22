دولة أوروبية تفضح بلدين في الاتحاد لا تريدان معاقبة المستوطنين بالضفة

كشفت إيرلندا عن قيام دولتين في الاتحاد الأوروبي بتعطيل جهود معاقبة المستوطنين، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقالت وزارة خارجية أيرلندا أن هناك دولتان في الاتحاد الأوروبي تعطلان اتفاقا على فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين في الضفة.

وقال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي إنه سيبلغ زعماء الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنه "ليس هناك أي عذر" للتأخير في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ذكر تانيستي ميشيل مارتن إن قمة مجلس الشؤون الخارجية المقرر انعقادها يوم الاثنين في بروكسل ستكون "مكثفة"، حيث سيتم تخصيص حوالي ست ساعات لمناقشة الشرق الأوسط، وبعد ذلك سيتحدثون عن التدخل الروسي في اوكرانيا.

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون أيضًا مع نظرائهم من إسرائيل والسلطة الفلسطينية وأوكرانيا والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقال مارتن، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية والدفاع في أيرلندا، إنه سيتطلع لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يستطيع الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها في غزة.

ويصر مسؤولو الاتحاد الأوروبي على أن الوقت قد حان للحديث عن حل نهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



