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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرقابة النووية: نقوم بتنظيم ورقابة الأنشطة النووية بما يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة

صدى البلد

كشف سامي شعبان رئيس الرقابة النووية والإشعاعية، تفاصيل مشاركة  الرئيس السيسي والرئيس الروسي بوتين غدا عبر الفيديو في مراسم البدء بصب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية.

 

السيسي وبوتين يشاركان غدا مراسم البدء في صب الخرسانة بمحطة الضبعة

بحضور السيسي وبوتين| تفاصيل صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية

وقال سامي شعبان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"   هيئة الرقابة النووية تقوم بعملية تنظيم ورقابة الأنشطة النووية بما يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة من أخطار أي إشعاع".

 

وأضاف سامي شعبان :" من اختصاصات الهيئة هو إصدار واعتماد المتطلبات والقواعد لبناء المنشآت النووية بشكل آمن وإلغاء أي تراخيص أي منشاة إذا كان هناك أي مخالفات ".

 

 وتابع سامي شعبان:" تقوم الهيئة  بوضع النظم الخاصة بإجراءات تقييمات للأمان النووي والإشعاعي ".

 

وأكمل سامي شعبان :" الأنشطة النووية السلمية مفيدة في كافة المناحي لتوليد الكهرباء والاستخدامات الطبية والصناعية ".

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