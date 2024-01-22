محافظ الغربية: مشروع تنمية الأسرة المصرية يهدف لضبط معدلات النمو

قال محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمحافظة، يهدف للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية في كافة القطاعات من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.



جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم/الاثنين/، اجتماع لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة بحضور رؤساء وأعضاء لجان المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية.



وقرر المحافظ، إعادة تشكيل اللجان لتتماشى مع الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية 2023-2030 موجهًا بتشكيل 6 لجان وهم لجنة الحوكمة والمتابعة والتقييم (اللجنة العليا) برئاسة محافظ الغربية، لجنة حماية الحقوق الإنجابية، لجنة الاستثمار في الثروة البشرية، لجنة تدعيم دور المرأة، لجنة التعليم والتعلم، لجنة الاتصال والإعلام من أجل التنمية.



كما وجه المحافظ بإطلاق حملة توعوية كبرى بمحاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتجوب الشوارع بالقرى والنجوع والمدن من خلال التنسيق بين كافة الجهات بالمحافظة، مشددًا على ضرورة الإعداد والتدريب الجيد لسفراء المشروع من مختلف الفئات العمرية ليكونوا خير سفراء للتوعية بأهداف المشروع القومي في محافظة الغربية.



ونوه رحمي، بضرورة العمل الجاد بين كافة اللجان وفقًا لخطة منهجية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لخدمة المواطنين بالمحافظة، مؤكدًا أهمية التنسيق الجيد بين كافة اللجان والجهات المختصة والتكامل بينهم في تنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بتنمية الأسرة.

