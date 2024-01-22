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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأخرت 3 أيام.. تعرف على أبرز المعلومات عن نوة الغطاس الأكثر برودة

أمطار خفيفة بالإسكندرية
أمطار خفيفة بالإسكندرية بالتزامن مع نوة الغطاس

تتعرض محافظة الإسكندرية في فصل الشتاء إلى العديد من النوات التي تختلف في مدتها وشدتها وكمية الأمطار خلالها، وقد حددها الصيادون في الماضي بثماني عشرة نوة.

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، سقوط أمطار خفيفة، بالتزامن مع نوة الغطاس والتي تأخرت عن موعدها ٣ أيام، وسط برودة شديدة وصلت إلى حد الصقيع.

سبب تسمية نوة الغطاس

سميت بهذا الاسم لأنها تهب في أعياد الغطاس للإخوة المسيحيين في شهر يناير، كما انها تستمر لمدة ثلاثة أيام.

تهب النوة على الإسكندرية في التاسع عشر من شهر يناير الحالي، ولكنها تأخرت قليلاً عن موعدها، وتستمر ٣ أيام وتكون غزيرة الأمطار والرياح خلالها غربية، وتسود أجواء شديدة البرودة على المدينة.

وحدد الصيادون في الماضي هذه النوات لتحديد المواعيد المناسبة للخروج في رحلات الصيد حسب حالة البحر وارتفاع الموج والرياح أيضا.

استعدادات المحافظة

كما استعدت محافظة الإسكندرية لاستقبال نوة الغطاس بتطهير جميع الشنايش في طريق الكورنيش والشوارع الرئيسية التي تشهد تراكم مياه الأمطار.

وتم تمركز العديد من سيارات الصرف الصحي خاصة في الشوارع التي تعتبر بؤرا ساخنة لتراكم مياه الأمطار في العديد من أحياء المحافظة.

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