غينيا الاستوائية تهزم كوت ديفوار برباعية نظيفة في أمم إفريقيا

فجر منتخب غينيا الاستوائية كبرى مفاجآت بطولة أمم إفريقيا بالفوز على منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023.

ونجح أيميليو نسووى في تسجيل هدف غينيا الاستوائية في الدقيقة 42 و75، و بابلو غانيت في الدقيقة 73، واختتم التسجيل جانيك بويلا سام في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة تصدر منتخب غينيا الاستوائية المجموعة الأولى بـ 7 نقاط، ومنتخب نيجيريا ثانيا برصيد 7 نقاط، وكوت ديفور ثالثا برصيد 3 نقاط، ويتذيل المجموعة منتخب غينيا بيساو دون نقاط.

ويتأهل بذلك منتخب غينيا الاستوائية كأول المجموعة ونيجيريا ثاني المجموعة، وينتظر منتخب كوت ديفوار باقي النتائج لاختيار أفضل 4 منتخبات كمركز ثالث في المجموعات.

أعلن جان لويس جاسيت، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره غينيا الإستوائية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023.

تشكيل كوت ديفوار لمواجهة غينيا الإستوائية

حراسة المرمى : يايا فوفانا.

خط الدفاع : غيسلان كونان ، ويلفريد سينجو ،إيفان نديكا ، ويلي بولي.

خط الوسط : فرانك كيسي ، سيكو فوفانا ،إبراهيما سانجاري.

خط الهجوم : نيكولاس بيبي ، كريستيان كوامي ، عمر دياكاتي.

تشكيل غينيا الاستوائية لمواجهة كوت ديفوار



حراسة المرمى : جيسوس أوونو.

خط الدفاع :باسيليو ندونج، ساؤول كوكو،إستيبان أوبيانج ،كارلوس أكابو.

خط الوسط :خوسي ماشين، إيبان سالفادور، فيديريكو بيكورو، بابلو جانيت، خوسيتي ميراندا.

خط الهجوم : إميليو إنسوي.