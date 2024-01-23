عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار توك شو| رد ناري من أحمد موسى على مقترح إسرائيل لتهجير الفلسطينيين .. انفراجة في أزمة الدولار بهذا الموعد.. تحذير عاجل من الأرصاد

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

هيئة الاستعلامات: مزاعم إسرائيل عن تهريب أسلحة لغزة عبر الأراضي المصرية باطلة
أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن مزاعم إسرائيل عن وجود عمليات تهريب لأسلحة ومتفجرات وذخائر لغزة من الأراضي المصرية ادعاءات باطلة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".


جزيرة في البحر.. رد ناري من أحمد موسى على مقترح إسرائيل لتهجير الفلسطينيين
علق الإعلامي أحمد موسى، على مقترح إسرائيل عمل جزيرة في البحر المتوسط وتهجير الفلسطينيين إليها.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الشعب الفلسطيني قاعد في أرضه ولن يتركها ومتمسك بكل شبر في أراضيهم".


بـ 200 ألف جنيه.. بشرى سارة عن إنتاج سيارة كهربائية في مصر
كشف محمد الغمري رئيس إحدى الشركات العاملة بمشروع إنتاج السيارات الكهربائية، تفاصيل إنتاج سيارة كهربائية في مصر.

 

أحمد موسى: بيان الهيئة العامة للاستعلامات وجه تحذيرا شديدا لـ إسرائيل.. فيديو
علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان الهيئة العامة للاستعلامات الذي ترد فيه على المزاعم الإسرائيلية الكاذبة حول حدودها مع غزة.


وزير الخارجية: مصر ركيزة الاستقرار في المنطقة .. وتدعم إقامة دولة فلسطين
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن ما يحدث في قطاع غزة يضع المجتمع الدولي في وضع غير متسق مع المبادئ والدعوات لمراعاة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.


أمطار ودرجة الحرارة 18 على القاهرة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس |فيديو
كشف محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وموجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.


ناقد فني يعلق على ظهور نجاة.. ويكشف سر اعتذار أصالة لأنغام.. فيديو
علق الناقد الفني أحمد السماحي، على عودة ظهور الفنانة نجاة الصغيرة، قائلا: "سعدت جدا بظهورها وشعرت أن الزمن الجميل الرائع فجأة عادة مرة أخرى ويتجسد في صورة الفنانة نجاة".
 


انفراجة في أزمة الدولار بهذا الموعد.. الديهي يزف بشرى للمصريين
أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه سيكون هناك انفراجة اقتصادية مستدامة في مصر خلال أسابيع قليلة من الآن.

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" سيكون هناك عوائد ومبالغ دولارية في البنك المركزي تمكنه من السيطرة على الوضع الاقتصادي ".


إسكان النواب: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تصدر في مارس المقبل
أكد محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء سوف تصدر منتصف مارس المقبل.

توك شو أحمد موسى الأراضي المصرية الاستقرار فى المنطقة الإعلامي أحمد موسى الهيئة العامة للاستعلامات الهيئة العامة للاستعلامات المصرية السيارات الكهربائية الشعب الفلسطيني الفلسطينيين القاهرة الإخبارية الموضوعات المختلفة المجتمع الدولي تهجير الفلسطينيين تهريب اسلحة حالة الطقس درجة الحرارة حالة الطقس سامح شكري وزير الخارجية سامح شكري الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

عكس سير المباراة|الرأس الأخضر يتقدم على مصر بهدف نظيف في الشوط الأول

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

ترشيحاتنا

ظهور لافت.. دنيا سمير غانم تتألق في أحدث إطلالة

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

تقديرات بوصول نظارة أبل للواقع الافتراضي بتحقيق 630 مليون دولار في أيام

هيونداي توسان موديل 2021 بأفضل سعر للمستعمل

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 23 يناير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

مصطفى محمد يتقدم لمصر على الرأس الأخضر بالهدف الثاني بكأس الأمم الإفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إهانة كبيرة ولعب شوارع| ماذا قال نجم منتخب الفراعنة عن أزمة صلاح.. وبماذا وصف اتحاد الكرة؟

5 فوائد تحصل عليها عند تناول الشاي.. يحمى من أمراض السرطان والمخ

تحديث ساعة يوم القيامة غدا.. ما رمزيتها وكيف تعمل؟

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في JoyAward| شاهد

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ