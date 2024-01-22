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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مكتبة مصر العامة تتناول في ندوة ثقافية أعمال جمال حمدان

صدى البلد

عقدت مساء اليوم الاثنين بمقر مكتبة مصر العامة بالجيزة ندوة ثقافية حول أعمال الدكتور جمال حمدان ومنها عملة الأبرز "شخصية مصر "، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العربية للإعلام والثقافة بحضور نخبة من المفكرين وكوكبة من المثقفين، ضمن مبادرة "آباء مؤسسون".


وتناولت الندوة بالبحث والتحليل أعمال العبقرى المصري الراحل لعلم الجغرافيا الدكتور والعالم جمال حمدان، الذى ولد في ٤ فبراير من عام ١٩٢٨ ويعتبر أحد أعلام الجغرافيا، وكان يملك رؤية استراتيجية متكاملة للمقومات الكلية لكل تكوين جغرافي وبشري وحضاري ورؤية للتكوينات وعوامل قوتها وضعفها، ولم يتوقف عند تحليل الأحداث الآنية أو الظواهر الجزئية، وإنما سعى إلى وضعها فى سياق أعم وأشمل وذى بعد مستقبلى أيضا.


وانضم حمدان إلى هيئة التدريس بقسم الجغرافيا فى كلية الآداب جامعة القاهرة، ثم رقي أستاذا مساعدا، وأصدر فى فترة تواجده بالجامعة كتبه الثلاثة الأولى، وأوفدته الجامعة فى بعثة إلى بريطانيا سنة ١٩٤٩، وقام بعمل ٢٩ مؤلفا و٧٩ بحثا ومقالة في مقدمتها كتاب "شخصية مصر" الذي نشر سنة ١٩٦٧، وتعتبر دراسته "شخصية مصر.. دراسة فى عبقرية المكان" من أهم الدراسات الجغرافية عن مصر حيث مزج بين الجغرافية والتاريخ والسياسة وعلوم طبيعية وإنسانية وتطبيقية أخرى.


واستطاع حمدان أن يفضح أكاذيب اليهود، من خلال كتابه "اليهود أنثروبولوجياً"، والذى أثبت فيه أن اليهود المعاصرين الذين يدعون أنهم ينتمون إلى فلسطين ليسوا هم أحفاد اليهود الذين خرجوا من فلسطين، ورحل حمدان فى ١٧ أبريل ١٩٩٣.

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