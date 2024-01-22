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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مباراة مصر وكاب فيردي.. هل يجوز ترديد الأذكار أثناء المشاهدة

صدى البلد

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال ورد اليه، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: هل يجوز ترديد الأذكار  أثناء مشاهدة المباراة ؟.

وأجاب  ممدوح، قائلا: أنا لا أرى أن قراءة القرآن وذكر الله أثناء مشاهدة التلفاز فيه نوع من أنواع تعظيم لشعائر الله، فهو منافي لكمال الأدب مع الله.

فكلما كان الإنسان منفردا فى الذكر والدعاء وقراءة القرآن مع الله كلما كان أقرب لكمال الأدب مع الله.

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هل يجوز ذكر الله وانا اتصفح على الموبايل

 سؤال أجاب عليه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. .

وأضاف "شلبي" قائلا: إنه يجوز للإنسان أن يذكر الله فى أى وقت، فالله تعالى يقول فى كتابه الكريم { يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا }، فذكر الله يجوز على كل حالات الإنسان، ولكن أعلى الثواب والأجر عندما يكون الإنسان منشغلا بالذكر فقط.

هل يجوز ترديد الأذكار في فترة الحيض أو الجنابة؟ 
قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحدث الأكبر سواء الجنابة أو الحيض والنفاس للمرأة، يحرم معه قراءة القرآن، لكن الذكر ليس له حالة ولا وقت، فالإنسان يذكر الله بلسانه و يردد الأذكار ولا شيء في ذلك.


وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه عبر فضائية "أزهري": "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال، والذكر مستمر في أي وقت".


وتابع: "المرأة لها أن تذكر الله بلسانها سواء أكانت فى فترة طهرها أو فى فترة حيضها، فهذا لا يمنع أن تجرى ذكر الله على لسانها وأن تقول أذكار الصباح والمساء وتردد الأذان وغيره من الأذكار".

 

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