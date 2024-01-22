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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل دور سهر الصايغ في حكاية «شغف» من مسلسل"أسود باهت" رمضان 2024

سهر الصايغ
سهر الصايغ

تواصل الفنانة سهر الصايغ تصوير أحدث أعمالها الدرامية حكاية «شغف»من مسلسل"أسود باهت"، والمقرر عرضة ضمن موسم رمضان 2024،وتجسد سهر الصايغ شخصية صحفية تدعي شغف تبحث عن الجاني في جريمة قتل ضمن أححدث المسلسل .
 

تفاصيل مسلسل "أسود باهت"

مسلسل «أسود باهت» مكون من 15 حلقة مقسمين على ثلاث حكايات، كل حكاية منهم عبارة عن خمس حلقات، ومن المقرر ان ينافس بموسم رمضان المقبل مارس 2024.

وأعلن المنتج عمرو عبد الخالق ان المسلسل يعد التجربة الأولى له مع الفنانة سهر الصايغ والتي تقوم بتجسيد شخصية تدعى «شغف» والتي تقع في دوامة بعد تورطها في جريمة قتل شخص لا تعرفه، وخلال احداث المسلسل سنرى هل تستطيع «شغف» فك لغز مرتكب الجريمة من بين أقرب الناس اليها خاصة بعد سقوط ستار الحب الذي تختفي خلفه وجوه المحيطين بها.

العمل يدور أحداثه في اطار تشويقي حيث يتورط في جريمة قتل شخص ويكون البحث عن مرتكبها هدف بطلة العمل،والحكاية الأولى من المسلسل بعنوان «شغف» وهي بطولة: سهر الصايغ، فريال يوسف ،محمد مهران، حسن عيد، محمد غنيم، عبير فاروق، ضياء عبد الخالق، مدير تصوير ضياء جاويش، اشراف عام على الإنتاج صلاح حسن، انتاج ماندو فور ميديا للمنتج عمرو عبد الخالق، تأليف احمد صبحي، ومن اخراج ممدوح زكي.

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