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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برئاسة طحنون بن زايد.. ننشر تشكيل المجلس الإماراتي للذكاء الاصطناعي

الرئيس الإماراتي
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

أصدر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، اليوم الاثنين قرارا بتشكيل المجلس الإماراتي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وذكرت وكالة الألنباء الإماراتية "وام" أن "بن زايد" أصدر قانون إنشاء مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي، وأعلن عن التشكيل الكامل المسئول عن  تطوير وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي.

ويتكون المجلس من طحنون بن زايد رئيسا، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائبا للرئيس، بالإضافة إلى عضوية كل من خلدون خليفة المبارك، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، وسعادة فيصل عبدالعزيز البناي، والسيد بينج شياو.

وأشارت "وام" إلى أن إنشاء مجلس الذكاء الإصطناعي يأتي إيماناً بأهمية الريادة التكنولوجية في بناء اقتصاد المستقبل، كما يأتي مكملا لإستراتيجية أبوظبي الهادفة إلى جعل الإمارة مركزا جاذبا للاستثمارات والشراكات والكفاءات المتميزة في القطاع، مضيفة أنه سيضع المجلس خططاً وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية مع شركاء محليين وعالميين، لتعزيز مكانة أبوظبي في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

طحنون بن زايد المجلس الإماراتي للذكاء الاصطناعي الرئيس الإماراتي محمد بن زايد مجلس الذكاء الاصطناعي

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