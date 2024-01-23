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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشاعر الشهاوي يكشف خفايا صادمة عن نزار القباني

الشهاوي
الشهاوي

قال الشاعر أحمد الشهاوي: "استبعدت كل ما هو مدائحي في الشعر؛ لأنني أردت تقديم الريادة، والشعر حديثًا في ريادته وخوضه لتجارب مختلفة، ويجب ذكر أن البهاء زهير قدم بشكل نثري الرسالة التي أرسلت إلى لويس التاسع عشر، والتي يجب إذاعتها في التليفزيون يوميا؛ لأنها قطعة أدبية سياسية عسكرية دينية وقصيرة، ولم أكتشفها إلا مؤخرًا، وكان يجب أن تكون متواجدة في المناهج التعليمية بالمدارس؛ لأنه أمر يقدم لك ثقافة مصر وفكرها وبلاغتها".

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أحمد الشهاوي: مشروع ديوان الشعر المصري تأخر 50 سنة على الأقل

وأضاف "الشهاوي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "هناك بعض الشعراء من ضمن الذين عملت برفقتهم لديهم أكثر من 1300 قصيدة، فعليك أن تختار الأجود والوجه الجديد والمختلف في ذلك الزمان، كما وجدت خلال رحلة عملي أن نزار القباني لم يأخذ فقط النص ويعيد كتابته، ولكنه يملك رؤية واضحة على العمل الشعري".

وواصل: "النقاد يقولون أن نزار القباني كان يعتمد رؤية عمر بن أبي ربيع؛ لأنه كان يضع عدد كبير من أسماء النساء في قصيدته الواحدة، ولكني اكتشفت أنه القباني أخذ من رؤية الشاعر المصري ابن سناء الملك، وهناك بعض النقاد السوريين أكدوا هذا الأمر بشكل واضح، وأثبتوا أن القباني أخذ ولم يستلهم أو يوظف".

الشهاوى الدكتور محمد الباز الشاعر أحمد الشهاوي المناهج التعليمية برنامج الشاهد فضائية اكسترا نيوز

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