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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

موعد ليلة الإسراء والمعراج.. هل يجوز الاحتفال بها؟

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن موعد ليلة الإسراء والمعراج، وأوضحت، أن ليلة الإسراء والمعراج تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 26 رجب 1445هـ الموافق 7-2-2024 إلى فجر الخميس 27 رجب 1445هـ الموافق 8-2-2024.

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وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من التطوع بصوم ليلة الإسراء والمعراج، لما ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

وذكرت دار الإفتاء، أنه يستحب  إحياء هذه الليلة بالعبادات والطاعات ومن أبرز هذه العبادات التي يحبها الله هي الصيام، منوهة أن هناك كذلك إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والإستغفار.

وأوضحت، أن النبي الكريم، كان يحرص على الصيام في رجب لما له من مكانة عظيمة عند الله، ولم يرد عن صوم الإسراء والمعراج أنه سنة.

عبادات ليلة الإسراء والمعراج

وحث الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، على اغتنام ليلة الإسراء والمعراج، التي توافق يوم السابع والعشرين من رجب، بكثرة الذكر وقراءة القرآن الكريم وسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- والاطلاع على سيرته العطرة، وصلاة ركعتين قيام ليل، منبهًا على أن الصلاة معراج القلب إلى الله تعالى، مشيرًا إلى أنها رحلة روحية يطوي الإنسان فيها فواصل البعد بينه وبين الله، ويدنو من خالقه ورازقه -سبحانه وتعالى-.

وألمح إلى أنه في الصلاة يكون الإنسان في موارد القرب والحب الإلهي العظيم، ويعلن عن تصاغره وعبوديته لخالقه، وتتسع أمام الإنسان آفاق العظمة والقدرة الإلهية المطلقة، ويتجسّد للإنسان فقره وضعفه وحاجته إلى غنى بارئه ورحمته، وتزول الحجب بين العبد وربّه، فتفيض إشراقات الحب والجمال الإلهي على النفس، لتعيش أسعد لحظات الإيمان والرّضى.

ولفت مستشار المفتي، إلى أن كل إنسان يستطيع أن يعرج يوميًا إلى الله تعالى عن طريقة أداء الصلوات، موضحًا أن أداء الصلاة ليلًا فهذا إسراء وأداء الصلوات في أكثر من مكان يعد معراجًا لأن الانتقال من طاعة إلى طاعة فهو معراج يقرب العبد من ربه -عز وجل-، منوها بأن المعنى الحقيقي للمعراج هو القرب من الخالق جل شأنه.

الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، والتي تكون في شهر رجب؟

وأجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، من الأمور الجائزة شرعا، فيقول الله تعالى ( وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ) وهذه الليلة المباركة هي من أيام الله.

وأشار إلى أن ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة مباركة، أسري بالنبي فيها، ورأي النبي في هذه الرحلة ما أرادة الله أن يطلع عليه نبيه الكريم.

وأوضح، أنه يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، سواء بالذكر أو الاستغفار أو إطعام الطعام، أو بالمدائح النبوية أو بالتصدق على الفقراء، أو قراءة السيرة النبوية والأحاديث النبوية، فكل هذا يثاب فاعله.

دار الإفتاء موعد ليلة الإسراء والمعراج الإسراء والمعراج

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