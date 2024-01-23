منتخب مصر شكل تاني في دور الـ16.. فيتوريا: نستعد بقوة وسنصحح الأخطاء

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الأهم في الوقت الحالي، هو تحقيق التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار، حتى لو كان التأهل صعبا.

تأهل منتخب مصر لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد تعادله أمام الرأس الأخضر بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية من دور المجموعات.

وقال روي فيتوريا، في تصريحاته عقب المباراة: "نستحق التأهل لدور الـ16 بعد المجهودات التي بذلها اللاعبون على مدى الثلاث مباريات.. البطولة قوية وصعبة، وكل الفرق قوية، ومن الطبيعي أن نستقبل أهدافا، ولكن الأهم هو التأهل من دور المجموعات".

وأضاف روي فيتوريا: "وقعنا في أخطاء كثيرة خلال مواجهات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق، وسنعمل على تصحيح تلك الأخطاء قبل مباراة دور الـ16".

وأشار روي فيتوريا إلى أن “السفر إلى مدينة سان بيدرو لخوض مباراة دور الـ16 ومغادرة مدينة أبيدجان؛ قد يكون حافزا جديدا، وتغيير الأجواء قد يمنح اللاعبين انطلاقة جديدة في البطولة، خاصة أننا نتواجد في أبيدجان منذ 15 يوما”، لافتا إلى أن المنتخب سيستعد على أكمل وجه لمباراة دور الـ16.

ويواجه منتخب مصر في دور الـ16، يوم الأحد المقبل، وصيف المجموعة السادسة، التي تضم كلا من: المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا.

تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة مصر والرأس الأخضر

توج النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" بجائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية رقم 34 في كوت ديفوار.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 بعد تعادله أمام الرأس الأخضر، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، من دور المجموعات، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقدم تريزيجيه أداء رائعا ومميزا؛ بعد نزوله مع بداية الشوط الثاني من اللقاء، ونجح في تسجيل هدف التعادل للمنتخب المصري.

وصنع تريزيجيه الهدف الثاني للمنتخب الوطني، للمهاجم مصطفي محمد؛ ليتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد قيادته للمنتخب المصري للتعادل مع الرأس الأخضر والتأهل لدور الـ16 .

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، وتأهل رسميا لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

بينما تربع منتخب الرأس الأخضر على صدارة المجموعة، برصيد 7 نقاط، وتأهل أيضا لدور الـ16.

ويواجه منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا في دور الـ16، وصيف المجموعة السادسة، والتي تضم كل من المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا.