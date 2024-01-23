عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر شكل تاني في دور الـ16.. فيتوريا: نستعد بقوة وسنصحح الأخطاء

روي فيتوريا
روي فيتوريا

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الأهم في الوقت الحالي، هو تحقيق التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار، حتى لو كان التأهل صعبا.

تأهل منتخب مصر لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد تعادله أمام الرأس الأخضر بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية من دور المجموعات.

وقال روي فيتوريا، في تصريحاته عقب المباراة: "نستحق التأهل لدور الـ16 بعد المجهودات التي بذلها اللاعبون على مدى الثلاث مباريات.. البطولة قوية وصعبة، وكل الفرق قوية، ومن الطبيعي أن نستقبل أهدافا، ولكن الأهم هو التأهل من دور المجموعات".

وأضاف روي فيتوريا: "وقعنا في أخطاء كثيرة خلال مواجهات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق، وسنعمل على تصحيح تلك الأخطاء قبل مباراة دور الـ16".

وأشار روي فيتوريا إلى أن “السفر إلى مدينة سان بيدرو لخوض مباراة دور الـ16 ومغادرة مدينة أبيدجان؛ قد يكون حافزا جديدا، وتغيير الأجواء قد يمنح اللاعبين انطلاقة جديدة في البطولة، خاصة أننا نتواجد في أبيدجان منذ 15 يوما”، لافتا إلى أن المنتخب سيستعد على أكمل وجه لمباراة دور الـ16.

ويواجه منتخب مصر في دور الـ16، يوم الأحد المقبل، وصيف المجموعة السادسة، التي تضم كلا من: المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا.

تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة مصر والرأس الأخضر

توج النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" بجائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية رقم 34 في كوت ديفوار.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 بعد تعادله أمام الرأس الأخضر، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، من دور المجموعات، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقدم تريزيجيه أداء رائعا ومميزا؛ بعد نزوله مع بداية الشوط الثاني من اللقاء، ونجح في تسجيل هدف التعادل للمنتخب المصري.

وصنع تريزيجيه الهدف الثاني للمنتخب الوطني، للمهاجم مصطفي محمد؛ ليتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد قيادته للمنتخب المصري للتعادل مع الرأس الأخضر والتأهل لدور الـ16 .

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، وتأهل رسميا لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

بينما تربع منتخب الرأس الأخضر على صدارة المجموعة، برصيد 7 نقاط، وتأهل أيضا لدور الـ16.

ويواجه منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا في دور الـ16، وصيف المجموعة السادسة، والتي تضم كل من المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا.

فيتوريا منتخب مصر كأس الأمم الافريقية مصر روي فيتوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق اليوم.. والأرصاد تحذر

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

أهم من صلاح في المنتخب.. وائل جمعة يشيد بهذا اللاعب

ظهور نادر للفنانة القديرة نجاة.. رفقة محمد انور وزوجته

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

ترشيحاتنا

برودة وأمطار لنهاية الأسبوع.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

حكم زيارة المرأة للمقابر.. دار الإفتاء تجيب

للوزير المختص تحديد حالات إلغاء الترخيص لعمل الأجانب بمصر قبل انتهاء مدتهم.. بالقانون

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

قصف جديد.. غارات أمريكية بريطانية كثيفة ضد أهداف للحوثيين في اليمن

الأمم المتحدة: إسرائيل تدمر النظام الغذائي في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فراق 63 عاما.. سيدة تعثر على والدها بطريقة غير متوقعة

سعر حقيبة درة في حفل Joy awards يثير ضجة على السوشيال ميديا

بعد تعرضها لحادث.. فنان يثير ضجة بمشروع ولا أغرب لـ«حافلة»

أيهما أجمل؟.. سيرين عبد النور بنفس فستان نانسي عجرم| سعره 250.000 جنيه

فيديو

يحبس الأنفاس.. فيديو يكشف تسبب أم صينية بوفاة ابنها عن طريق الخطأ

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ