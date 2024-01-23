الخارجية التونسية تدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتحقيق سلام دائم بالمنطقة

دعت وزارة الخارجية التونسية، المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل وقف العدوان الإسرائيلي والعمل على تحقيق سلام دائم في المنطقة يرتكز على حق الشعب الفلسطيني في استرداد أرضة وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

الخارجية التونسية تدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وقال منير بن رجيبة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج -خلال لقاء عقده مع نائب مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى والمكلف بشمال إفريقيا جوشوا هاريس الذي يزور تونس- إن موقف بلاده ثابت من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والذي أفضى إلى أوضاع إنسانية كارثية لم يسبق لها مثيل في التاريخ المعاصر.

ووفقا لبيان صادر عن الخارجية التونسية، بحث الجانبان أيضًا العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تطرقا الى عدد من القضايا الدولية والإقليمية.