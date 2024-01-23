إصابة الشناوي| طبيب منتخب مصر: أشعة على الكتف تحدد مدة غيابه

قال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، إن محمد الشناوي حارس منتخب مصر تعرض لإصابة في الكتف خلال الدقائق الأخيرة من مباراة المنتخب أمام الرأس الأخضر.

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد تعادله مساء الإثنين 22 يناير 2024، مع منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 2-2، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للمسابقة.

وتعرض محمد الشناوي حارس منتخب مصر للإصابة في الدقائق الأخيرة من مباراة مصر والرأس الأخضر، ليشارك الحارس البديل محمد أبو جبل بديلا له.

وأوضح طبيب منتخب مصر- في تصريحاته عقب اللقاء- أن محمد الشناوي أصيب في الكتف ولم يستطع إكمال اللقاء، مشيرا إلى أن الأشعة التي سيجريها اللاعب ستحدد مدة غيابه عن المنتخب.

محمود حسن "تريزيجيه" يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والرأس الأخضر بكأس الأمم الإفريقية.

تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة مصر والرأس الأخضر

توج النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" بجائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية رقم 34 في كوت ديفوار.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 بعد تعادله أمام الرأس الأخضر، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، من دور المجموعات، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقدم تريزيجيه أداء رائعا ومميزا؛ بعد نزوله مع بداية الشوط الثاني من اللقاء، ونجح في تسجيل هدف التعادل للمنتخب المصري.

وصنع تريزيجيه الهدف الثاني للمنتخب الوطني، للمهاجم مصطفي محمد؛ ليتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد قيادته للمنتخب المصري للتعادل مع الرأس الأخضر والتأهل لدور الـ16.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، وتأهل رسميا لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

بينما تربع منتخب الرأس الأخضر على صدارة المجموعة، برصيد 7 نقاط، وتأهل أيضا لدور الـ16.

ويواجه منتخب مصر في دور الـ16، وصيف المجموعة السادسة، والتي تضم كل من المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا.