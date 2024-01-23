لبحث شكاواهم.. سكرتير عام محافظة الأقصر يواصل استقبال المواطنين

عقد محمد عبد الفتاح آدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين، الذي يعقد بمقر ديوان عام المحافظة بشكل دوري أسبوعيا، وذلك بحضور رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات المختلفة.

وتم خلال اللقاء بحث جميع الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، حيث شدد السكرتير العام للمحافظة على ضرورة سرعة الرد على جميع الشكاوى التي تم عرضها، وتسهيل إجراءات حلها، ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في جميع القطاعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة.



وأشار إلى أنه يتم فحص والرد على جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين، وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.