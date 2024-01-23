حالته صعبة.. العوضي في المستشفي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

كشف المؤلف محمود حمدان عن تعرض الفنان أحمد العوضي لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

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وقال محمود حمدان عبر صفحته على موقع فيسبوك : “دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته".

وأثارت النجمة ياسمين عبد العزيز الجدل بعد ظهورها بصورة جديدة .

وعلقت ياسمين عبد العزيز على الصورة بوضع رمز بخاتم ، وهو ماركة أحد المجوهرات الشهيرة .

في الوقت ذاته توقع رواد السوشيال ميديا إن ذلك ربما يكون فال خير لارتباط ياسمين عيد العزيز مرة أخري كما توقعت خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف.

ويشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

من ناحية أخرى، يعرض للفنان أحمد العوضي حاليا فيلم الاسكندراني، والذي يتعاون فيه مع المخرج خالد يوسف .