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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية يتفقد التجهيزات النهائية بالمجزر النصف الآلي بقرية شوني

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجولة صباحية تفقد خلالها التجهيزات النهائية بالمجزر النصف بقرية شوني.

و تم الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته  ، وتم تحويله من نقطة ذبح إلى مجزر نصف آلي، مزود بأحدث التقنيات الحديثة، لخدمة المواطنين وذبح رؤوس الماشية وأيضا توقيع الكشف الطبي على الحيوانات بداية من لحظة دخولها للمجزر وحتى تسليمها كلحوم للجزارين والمواطنين، وتخضع لإشراف بيطري متكامل للتأكد من سلامة اللحوم قبل عرضها أمام الجمهور ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لرفع وتطوير المجازر.

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واستمع المحافظ خلال جولته لشرح توضيحي من الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطري والذي أوضح ان المجزر يقام على مساحة 3 قراريط ومكون من 3 أدوار مجهز بأحدث الآلات المتطورة التي تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية، هذا إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة وتبلغ طاقته الاستيعابية "20 رأس ماشية / ساعة، 50 رأس أغنام / ساعة ".

وأكد الدكتور رحمي  خلال تفقده للمشروع، أن مثل هذه المشاريع الإنتاجية تهدف لتقديم خدمة عالية الجودة بسعر مناسب للمواطنين ذلك إلى جانب توفيرها لفرص عمل للشباب بعد تأهيلهم وتدريبهم على استخدام الآلات المطورة وآلية العمل بها، مشيرًا إلى أن المجزر يهدف في المقام الأول للقضاء على الذبح خارج المجازر.

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وخلال الجولة تم معاينة عددا من الأماكن المقترحة لإقامة منافذ للمنطقة الشمالية العسكرية تضم كافة السلع الغذائية بحضور العقيد فارس الاشوح المنطقة الشمالية العسكرية وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية تحت قيادة اللواء أركان حرب هشام حسني حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

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