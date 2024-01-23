الرئيس السيسي : نكتب تاريخا جديدا لتحقيق حلم المصريين بمحطة سلمية للطاقة النووية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن اليوم نكتب تاريخ جديدًا، وأن نحقق الأحلام لجميع المصريين لتكون محطة الضبعة محطة سلمية ساعية لـ تشكيل مستقبل لمصر.

وأضاف الرئيس السيسي، أن ما يحدث يعتبر صفحة جديدة، من العلاقات المصرية الروسيا، وأن كل ذلك يعتبر انجازا جديدا يضاف لـ العلاقات المصرية لـ روسيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هناك 90 طالبا مصريا حصلوا على التعليم الخاص بالطاقة النووية، و"نقدم المساعدة لـ الأصدقاء المصريين خلال مدة هذا المشروع".

وأوضح أن "الاقتصاد المصري حصل على صناعة جديدة وهي الطاقة النووية".

وقدم الشكر لـ العاملين في هذا المشروع على عملهم.

وقال بوتين: “مصر صديق قريب لنا، وهناك علاقات استراتيجية، وهناك تبادل تجاري بين مصر وروسيا، والذي نما بنسبة 20% في الأشهر الأخيرة”.

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا دعمت مصر لـ مجموعة البريكس، وأن روسيا هي رئيسة المجموعة خلال هذا العالم، وسيتم دعم مصر.