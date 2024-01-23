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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع لـ الشرطة: نثمن دوركم الوطنى فى تأمين وحماية الجبهة الداخلية

صدى البلد

بعث الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقيـة تهنئة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

جاء فيها: "اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية؛ يطيب لى أن أبعث إليكم ولرجال هيئة الشرطة بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثانية والسبعين للملحمة البطولية الخالدة لجيل عظيم من رجال الشرطة البواسل الذين تصدوا لقوات الإحتلال بمدينة الإسماعيلية عام 1952، مجسدين أعظم القيم والمبادئ الأصيلة لأمتنا المصرية جيلاً بعد جيل".

عيد الشرطة

وأضاف: "ومع الاحتفال بهذه المناسبة، فإننى ورجال القوات المسلحة نثمن بكل التقدير والإعتزاز دوركم الوطنى المشرف فى تأمين وحماية الجبهة الداخلية، والتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها الوطنية للحفاظ
على أمن وسلامة مصرنا الغالية وتأمين إنطلاقتها نحو البناء والتنمية فى كافة ربوع مصر.

وفقكم الله لخدمة الوطن وشعبه العظيم،، وكل عام وأنتم بخير".

رئيس الأركان

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بهذه المناسبة.

القوات المسلحة عيد الشرطة الشرطة الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع اللواء محمود توفيق الاسماعيلية

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