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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رش وتجريع وتحصين 2725 رأس ماشية وطائر بقافلة بيطرية مجانية في الجيزة|شاهد

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

نظمت وحدة التنمية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لمزارعى مبادرة أزرع، قافلة بيطرية بالمجان، لرش وتجريع وفحص الثروة الحيوانية والداجنة، بقرية كفر الواصلين التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة. 

يأتي ذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

ونجحت القافلة في علاج٢٣٠ رأس حيوان من الأمراض الباطنة، وعلاج ٨٧ رأس من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم، أخذ ٤٥ عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وعلاج ٢٠٩٣ طائر ضد الأمراض البكتيرية، كما تم تجريع ٥٠٠ رأس أغنام.

وتم إقامة ندوة إرشادية للفلاحين عن أمراض الدم ومقاومة الطفيليات الخارجية المسببة لها وايضا تم التوعية عن التطعيمات الخارجية.

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