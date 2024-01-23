الداخلية العراقية: ضبط 16 كيلوجراما من حبوب الكبتاغون

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ضبط 16 كيلو غراماً من حبوب الكبتاغون في محافظة الانبار بعد ضبط 15 كيلوجراما من الحبوب ذاتها بمحافظة البصرة خلال ساعات.

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت في وقت سابق ان مديرية الاستخبارات والأمن نفذت و بالتنسيق مع قيادة عمليات ميسان البطلة عملية أمنية حيث عثرت خلالها على كدس للعتاد في قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان.

وذكر البيان الصادر عن وزارة الدفاع العراقية؛ أن العتاد التي عثر عليها تحتوي على صواريخ كاتيوشا عدد (١١)، و(٣٠) قنبرة هاون من قبل مفارز خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع بالتنسيق مع (الفوج الأول في اللواء الثالث) القوات الخاصة ضمن قيادة عمليات ميسان.

وأشار البيان إلى أن ذلك جاء في عملية نوعية مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة حيث جرى رفع المواد من قبل سلاح المهندسين بالجيش العراقي.

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