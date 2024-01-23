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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصومالي: قضية سد النهضة تحل بالتفاوض

رئيس الصومال
رئيس الصومال

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تحدث عن وصول بلاده إلى البحر الأحمر بوسائل غير سلمية وهذا مؤشر سيئ.

وقال الرئيس الصومالي في تصريحات له اليوم، على هامش زيارته لقطر: كون إثيوبيا دولة مغلقة ليس مبررا لما جرى وتوقيع مذكرة تفاهم مع أقليم أرض الصومال فهدفها هو السيطرة على الأرض.

واضاف الرئيس الصومالي : أنا واثق بأن الاتحاد الإفريقي سيقف إلى جانب الصومال.

وأتم الرئيس الصومالي تصريحاته: أنا متأكد أن قضية سد النهضة ستحسم بالتفاوض.

كانت وكالة الأنباء القطرية "قنا " ذكرت ان  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر استقبل صباح اليوم، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة زيارته للبلاد لحضور حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة من الطلبة المرشحين بكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية.

وخلال الجلسة؛ بحث الجانبان  العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وشارك في اللقاء الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع ، و الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي "لخويا" و الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، و عبدالله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة وعدد من  كبار المسؤولين.

كما حضرها من الجانب الصومالي  عبدالقادر محمد نور وزير الدفاع بجمهورية الصومال الفيدرالية وعدد من كبار المسؤولين الصوماليين .

يشار الي ان  الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد استقبل بقصر الاتحادية "حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال ، حيث عقدا مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

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