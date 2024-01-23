مدرب حراس منتخب مصر السابق: الشناوي دمر مستقبله بسبب الفلوس

علق زكي عبدالفتاح، مدرب حراس منتخب مصر السابق، على تعادل الفراعنة مع الرأس الأخضر، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

وقال عبدالفتاح فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "منتخب مصر يعاني من أزمة في مركز حراسة المرمة خلال السنوات الأخيرة، وكنت أضع أملا كبيرا في أحمد الشناوي ليكون مستقبل حراسة مرمى الفراعنة".

وأضاف: "أحمد الشناوي ركز في الأموال فقط ولم ينظر إلى مستقبله على الإطلاق، وأحضرت له عرض من قبل في نادي ريال بيتيس ولكنه رفض".