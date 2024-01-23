روسيا تسخر من تواصل الرئيس الأمريكي مع الموتى

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه لا داعي للدهشة من أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يرى ويحيي ويتواصل مع “الموتى” غير المرئيين للآخرين، فهو يشكرهم على أصواتهم في الانتخابات الأخيرة.

وكتبت زاخاروفا، عبر “تليجرام”: “الجميع يتفاجأ بأن بايدن يرى الموتى، يحييهم، ويتبادل بعض العبارات… ما يثير الدهشة هنا: أنه ببساطة يشكر أولئك الذين صوتوا له”.

وفي وقت سابق، خاطب بايدن وزير الصحة كزافييه بيسيرا باسمه الأخير، رغم أنه لم يكن من بين الحاضرين.

وقبل ذلك، واجه الرئيس الأمريكي وضعا مماثلا، حيث روى كيف التقط صورة مع عضوة في الكونجرس، لكنه تذكر بعد ذلك أنها كانت في ولاية أخرى.